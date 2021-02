Google Street View, arriva la funzione split screen su Android

Google Street View, lanciato oltre un decennio fa e ormai strumento quasi indispensabile per viaggiare o semplicemente ficcare il naso un po’ ovunque, riceve la nuova modalità split screen.

La nuova feature split screen offre una visione “divisa” che si avvia in modo automatico sull’app Android quando si apre l’applicazione Street View, dopo aver lasciato un segnaposto sulla mappa.

Nel frattempo, se si accede a Street View direttamente dalla scheda dei un luogo, si aprirà la normale interfaccia a schermo intero. In questi casi, però, è presente un nuovo pulsante “Riduci a icona” nell’angolo in basso a destra.

Come si può vedere dall’immagine sopra, nella metà bassa dello schermo appare una mappa del percorso con immagini stradali e le foto “sferiche” scattate dagli utenti e mostrate come punti blu.

Per passare rapidamente da un punto all’altro del percorso e sufficiente toccare un punto qualsiasi della mappa e non più quindi utilizzare il trascinamento o usare le frecce. Una soluzione decisamente più comoda e veloce rispetto all’attuale modalità.

Lo split screen di Street View è ampiamente implementato tramite un aggiornamento lato server sulle versioni recenti di Google Maps per Android, ma non è ancora previsto per iOS. Sulla versione web di Street View lo split screen è già disponibile da tempo e con la possibilità di regolare l’altezza di ciascuna metà.