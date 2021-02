Friends: lavorare con Van Damme non fu molto piacevole per le attrici

Girare l’episodio di Friends con Jean-Claude Van Damme come guest star non fu molto piacevole per Jennifer Aniston e Courteney Cox, stando ai racconti del regista.

I fan di Friends ricorderanno di sicuro l’episodio in cui Monica e Rachel litigavano per chi delle due dovesse provarci con Jean-Claude Van Damme (peraltro è lo stesso episodio in cui ha fatto da guest star anche Julia Roberts), ma sebbene quella puntata fosse molto divertente, girarla non sembra essere stato molto piacevole per le due star, perlomeno stando a quanto raccontato dal regista, Michael Lembeck.

Secondo Lembeck, gestire l’attore fu abbastanza difficile, tanto che lo ha definito “poco preparato e poco professionale”, ricordando addirittura un episodio in cui ha fatto sentire piuttosto a disagio Jennifer Aniston e Courteney Cox:

Non era preparato ed era arrogante. Ma vi racconterò questa storia: giriamo prima la scena con lui e Jennifer, poi lei viene da me e mi dice “Lem, mi faresti un favore? Gli puoi chiedere di non usare la lingua quando mi deve baciare?”. Così gli dico che è tutto ok, ma è un primo piano e quindi forse è meglio non farlo. Poi giriamo la scena con Courteney, e lei arriva da me e mi dice “Lem, per favore puoi dirgli di non mettermi la lingua in bocca?”. Non ci potevo credere! Ho dovuto dirglielo ancora, ma in maniera più dura.

A scanso di equivoci va precisato che né Van Damme né nessuno del cast di Friends ha commentato l’episodio, ma negli Stati Uniti si è già iniziato a sollevare un piccolo polverone. Nel frattempo siamo tutti in attesa dello speciale di Friends, che dovrebbe arrivare su HBO Max questa primavera. Cosa vi aspettate dall’attesissima reunion?