Fino all’ultimo indizio: il film non ottiene la sufficienza su Rotten Tomatoes

Su Rotten Tomatoes il film Fino all’Ultimo Indizio non ha convinto, non arrivando ad ottenere la sufficienza dalla percentuale di recensioni.

Fino all’Ultimo Indizio, il nuovo film che riunisce un cast d’eccezione, con Jared Leto, Rami Malek e Denzel Washington, non è stato ben giudicato su Rotten Tomatoes. L’aggregatore di recensioni ha prodotto una percentuale totale del 47% da parte della critica. Anche se il giudizio del pubblico ha prodotto un 64%.

Fino all’ultimo Indizio non ha convinto i giornalisti, ed il giudizio complessivo su Rotten è questo:

Un cast eccezionale si riunisce per un thriller ambientato nel passato. Fino all’ultimo indizio scaverà in tutto ciò che è familiare per i fan del genere, sia nel positivo che in negativo.

Sembra perciò che il film proponga degli elementi già visti in molti noir, senza proporre nulla di innovativo e accattivante. Leonard Maltin ha così definito il lungometraggio:

Si tratta di un film inutile, insensato, e che appare come senza fine. Sembra essere lontano dai migliori film di Denzel Washington, e delle sue co-star. Non vedevo l’ora che finisse.

Ma c’è anche chi come Sean Collier si è espresso positivamente:

La fine potrebbe non entusiasmare alcune persone, ma è abbastanza particolare da elevare il resto del film.

Negli Stati Uniti Fino all’Ultimo indizio è uscito il 29 gennaio.