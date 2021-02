Ecco 10 film invernali da vedere su Disney+ durante queste rigide giornate, tra classici, lungometraggi da riscoprire, e cult dell’animazione.

Nel periodo invernale spesso una delle migliori cose da fare nel tempo libero è godersi un film nel calore della propria casa, e perciò abbiamo selezionato 10 film invernali da vedere su Disney+. Perché il freddo, la neve, ed il clima rigido possono stimolare a immergerci ancora di più nella stagione che stiamo vivendo.

Su Disney+ sono presenti diversi tra film live-action, lungometraggi d’animazione ed anche corti che richiamano l’atmosfera invernale.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio i 10 film invernali da vedere sulla piattaforma Disney+.

Togo – Una grande amicizia (2019)

Parliamo di un lungometraggio abbastanza recente che ha come protagonista Willem Dafoe, che veste i panni di Leonhard Seppala, un personaggio storico, che ha avuto una grande valenza per le figure dei cani da slitta.

E proprio il cane capo slitta di Sepella, Togo, sarà l’artefice di un evento realmente accaduto, che portò nel 1925 la città di Nome, in Alaska, a salvarsi da un’epidemia di difterite, grazie alla consegna di un siero che fu raccolto grazie ad una corsa di oltre 1000 chilometri fatta da Seppala, e dai suoi cani da slitta, tra i quali c’era lo stesso Togo.

Si tratta di un film significativo, che racconta un evento memorabile, e che riesce a descrivere in maniera efficace il grande rapporto umano e d’affetto che uomo ed animali possono avere, nonché le grandi imprese che insieme possono compiere. E, chiaramente, nel film c’è davvero tanta neve.

Il richiamo della Foresta (2020)

Parlando dei 10 film invernali da vedere su Disney+, e affrontando il tema del rapporto tra uomini e animali, non può non essere citato Il Richiamo della Foresta, lungometraggio uscito nel 2020, e che vede Harrison Ford nei panni del protagonista.

Il romanzo di Jack London da cui è tratto il film ha ispirato diverse pellicole, e quella presente su Disney+ è la più recente. La storia racconta del cane Buck, rapito e catapultato dalla California in Alaska, che passa dall’essere un cane di compagnia, a dover fare da capo branco ad una muta nelle terre selvagge. L’incontro con l’eremita John Thornton lo porterà a nutrire nuovamente fiducia nell’uomo, ed a spingersi oltre nelle dure terre d’Alaska.

Il richiamo della Foresta è un classico della letteratura mondiale, e la performance di Harrison Ford nei panni di John Thornton offre a tutti gli appassionati di cinema un motivo in più per scoprire, o riscoprire, una storia senza tempo.

Frozen – Il Regno di ghiaccio (2013)

Se si pensa a film d’animazione che richiamano le atmosfere invernali Frozen non può non essere citato. La storia è liberamente ispirata al racconto di Hans Christian Andersen, intitolato La regina delle nevi.

Nel film ci troviamo ad Arendelle, un regno della penisola scandinava, dove vive la principessa Elsa, una giovanissima dotata di poteri magici che le consentono di manipolare il ghiaccio e la neve. I genitori, spaventati dal suo potere, decidono di tenerla isolata dalla sorella più piccola Anna, ma dopo che la coppia morirà in un naufragio, Elsa dovrà prendere possesso del regno.

Proprio durante la cerimonia d’insediamento al trono, Elsa, involontariamente, tira fuori di nuovo i suoi poteri, e fugge nelle montagne del Nord. Ma il regno di Arendelle avrà bisogno di lei per salvarsi, ed anche la sorella Anna.

Frozen è un film divenuto un instant-cult, il tutto grazie ad una storia che, come nella tradizione Disney, riesce a raccontare i sentimenti più puri in maniera originale ed efficace.

E poi, a farla da padrone, è una colonna sonora divenuta iconica, con la popolarissima Let it Go divenuta una vera e propria hit, nonché vincitrice dell’Oscar 2014 alla migliore canzone.

Insomma, in questa lista dei film invernali da vedere su Disney+, Frozen non poteva certo mancare.

Pistaaa… arriva il gatto delle nevi (1972)

Entriamo nel campo dei classici Disney da scoprire o riscoprire. Pistaaa…arriva il gatto delle nevi è un film con protagonista Dean Jones (attore che si è spesso visto nei lungometraggi della casa di Topolino degli anni sessanta e settanta). Jones interpreta un impiegato di New York che riceve in eredità dallo zio un hotel in Colorado, e decide così di abbandonare la vita di città per rimettere in sesto il vecchio albergo.

Ma Johnny Baxter incontrerà più difficoltà del previsto ad avviare l’attività. E tra esilaranti imprevisti, situazioni sorprendenti, ed un finale entusiasmante, Pistaaa…arriva il gatto delle nevi è uno di quei lungometraggi un po’ dimenticati ideali da vedere tutti insieme in famiglia durante una serata invernale all’insegna della distensione e de buon umore.

Zanna Bianca – Un piccolo grande lupo (1991)

Torniamo a parlare di film che affrontano la questione del rapporto tra uomo ed animale, e che è tratto da un altro classico della letteratura di Jack London. Zanna Bianca, in questa versione del 1991 è accompagnato da Jack Conroy, personaggio che si mette in viaggio alla ricerca dell’oro, ma che scoprirà lungo il percorso un cane lupo capace di cambiargli la vita.

I due protagonisti sono accomunati dalla perdita della madre, e nel conoscersi nelle terre fredde e selvagge dell’Alaska scopriranno un affetto reciproco capace di sorreggerli ed accompagnarli nei momenti più difficili.

L’era glaciale (2002)

Anche in questo caso, parlando di film d’animazione invernali da vedere su Disney+ non può non essere citato L’era glaciale, una saga divenuta iconica, e che ha fatto scoprire personaggi altrettanto iconici.

Nel tentativo di scampare al gelo dell’era glaciale, un gruppo di animali decide di migrare verso sud. Lo scoiattolo Scrat, tentando di sotterrare la sua ghianda provoca la rottura di un ghiacciaio, e, nel frattempo, diversi altri personaggi s’incrociano dando il via ad un assemblaggio improbabile.

Vediamo unirsi il Mammut Manfred, il bradipo Sid, e la tigre Diego che saranno tutti e tre accomunati dall’intenzione di salvare un bambino.

L’era glaciale nel 2003 si è guadagnato una nomination agli Oscar, ed ha dato il via ad una serie di sequel e di cortometraggi spin-off, divenendo una vera e propria icona.

La Bella e la Bestia (1991)

Questo super classico dell’animazione non si può considerare un film che mette al centro il periodo invernale, ma, sicuramente, trova negli ambienti freddi, e nell’inverno, alcuni dei suoi momenti topici: a partire dall’esordio della storia che vede un’anziana bussare in una notte d’inverno alle porte del castello di un principe bello ma viziato. L’ospitalità negata dal principe porterà l’anziana a rivelarsi una fata, che lo punirà trasformandolo in una bestia.

Il castello del principe diventerà un luogo tetro e buio, e la sua unica possibilità di redenzione sarà che qualcuno si possa innamorare di lui prima dei suoi ventuno anni. Tratto da una fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, La Bella e la Bestia fu il primo lungometraggio d’animazione ad essere candidato come migliore film agli Oscar.

Da La Bella e la Bestia è stato tratto un live-action disneyano uscito nel 2017, ma la versione animata resta un classico, capace di far emozionare e divertire.

Una storia che vive di atmosfere e ambienti freddi, e che si riscalda a mano a mano che il rapporto tra Belle e la Bestia cresce, proponendo un amore che supera i confini dell’estetica, e che va a scavare nel profondo dei cuori.

La spada nella roccia (1963)

Anche in questo caso non parliamo di un film che si può riconoscere alla base un lungometraggio invernale, bensì di una storia che è contornata dall’inverno, da castelli, luoghi freddi e situazioni che richiamano la stagione più rigida dell’anno.

La spada nella roccia è un altro classico disneyano disponibile su Disney+, una storia che richiama le vicende di Re Artù e di Mago Merlino, e che le rielabora in una chiave leggera, ma originale.

Il giovane Artù viene istruito da un Merlino esilarante, con cui condividerà esperienze e situazioni al limite, che lo porteranno a diventare degno di estrarre la spada nella roccia che lo renderà re d’Inghilterra, proprio durante una rigida giornata invernale che cambierà la Storia.

I pinguini di Mister Popper (2011)

I pinguini sono gli animali per eccellenza che richiamo l’inverno, ed il fatto di unirli ad un attore istrionico come Jim Carrey non poteva che produrre un film esilarante. La storia racconta di Tom Popper, un immobiliarista newyorkese che riceve come eredità dal padre un gruppo di pinguini, che inizieranno a sconvolgergli la vita.

Inizialmente Tom è pronto a sbarazzarsene, ma, successivamente, riscoprirà i valori della famiglia e degli affetti grazie al ruolo giocato dagli stessi pinguini, che faranno da collante fra lui ed i figli.

La capacità d’intrattenere di Jim Carrey arriva a toccare grandi livelli con l’attore in grado di rendersi credibile e divertente al fianco di sei improbabili pinguini.

Penguins (2019)

E chiudiamo questa lista dei film invernali da vedere su Disney+ ancora all’insegna dei pinguini. Penguins è un documentario di Disneynature che racconta la storia di un pinguino Adelia, di nome Steve, che trascorre con i suoi simili la primavera antartica, andando alla ricerca di un nido da condividere con una compagna di vita, che troverà in Adeline.

Disney porta avanti i progetti di documentari sulla natura, avviati dallo stesso Walt Disney diversi decenni fa, con una storia emozionate, ed importante oggi più che mai, considerando che il riscaldamento climatico sta mettendo a rischio la sopravvivenza dell’ecosistema dell’Antartide e la vita dei pinguini.