Edens Zero: Hiro Mashima celebra l’anime con nuove tavole

Il mangaka Hiro Mashima ha deciso di celebrare l’imminente arrivo dell’anime di Edens Zero pubblicando nuovi disegni riguardanti i protagonisti della storia.

A breve debutterà l’anime di Edens Zero e il creatore del manga Hiro Mashima ha deciso di celebrarlo con la pubblicazione dei nuovi disegni riguardanti i protagonisti della storia.

L’anime debutterà il prossimo 10 aprile e il cast vocale principale sarà composto da Takuma Terashima come Shiki Granbell, Mikako Komatsu come Rebecca Bluegarden e Rie Kugimiya come Happy.

Di seguito la sinossi ufficiale dell’opera:

Il giovane Shiki vive sul pianeta Granbell insieme ai robot che animano un vastissimo parco a tema. Un giorno arrivano due visitatori, i primi a mettere piede su Granbell da circa un secolo: Rebecca, una giovane creatrice di contenuti digitali, e il suo gatto blu Happy. I tre vanno subito d’accordo e diventano amici… Ancora non sanno che questo incontro cambierà i loro destini! Hiro Mashima, osannato autore di Fairy Tail, abbandona le atmosfere incantate della sua famosa serie per intraprendere un incredibile viaggio, a metà tra fantasy e fantascienza, alla scoperta di stelle e pianeti sconosciuti!

Il manga di Mishima viene serializzato da giugno 2018 sulle pagine di Weekly Shounen Magazine e pubblicato contemporaneamente in versione digitale in cinque lingue differenti. La serie è edita in Italia dalla casa editrice Star Comics a partire dal 1º maggio 2019.

Potrebbe interessarti: