Dell vuole acquistare lo Spezia Calcio, il perché è un mistero

La Dell, il colosso dei computer che possiede anche Alienware, è in trattativa per acquistare lo Spezia Calcio. Cosa abbia spinto una multinazionale del Texas ad interessarsi della squadra è un mistero.

Lo Spezia Calcio, il club dell’omonima città ligure, potrebbe presto diventare di proprietà della Dell, il colosso dei computer. La trattativa sarebbe già in fase avanzatissima.

Dell, che tra le altre cose possiede anche il brand di computer da gaming Alienware, è un’azienda americana con sede in Texas. I siti specializzati parlano di un acquisto dato per estremamente probabile, con i dirigenti della multinazionale e quelli della squadra di calcio che sarebbero già in una fase avanzata della trattativa. La Gazzetta dello Sport parla di ‘Fase 2’. Sempre il quotidiano parla anche del coinvolgimento di un «noto avvocato che lavora nel mondo del calcio». Attualmente la squadra è di proprietà del petroliere Gabriele Volpi, che già era stato proprietario del Verona Calcio.

Inutile dire che i motivi che abbiano portato il colosso dal Texas a la Spezia sono un autentico mistero. A maggior ragione perché sembra che l’interesse possa essere scaturito dal signor Dell in persona.

Per il momento i dati e le informazioni sono pochissime. L’unica cosa chiara è lo stupore di vedere una multinazionale del Texas interessarsi ad una squadra di calcio sedicesima nella classifica della Seria A italiana, dove è debuttata solo quest’anno.