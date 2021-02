Cos’è Clubhouse, il nuovo social di cui parlano tutti

Cos’è Clubhouse, il social network di cui parlano tutti in questi giorni? Ve lo spiega Itomi in questo breve video, dove vi mostra la versione attuale dell’app per iPhone e ve ne racconta le principali feature e particolarità.

Cos’è Clubhouse? Clubhouse è una “drop-in audio chat”, un social in cui è possibile creare dei palchi virtuali in cui discutere di qualsiasi argomento, con un pubblico che può partecipare alla discussione, live.

Per capire meglio di cosa stiamo parlando il metodo più veloce è guardare il video di Itomi, eccolo: