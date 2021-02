Aquaman 2: le riprese del cinecomics inizieranno durante l’estate

Dolph Lundgren ha rivelato quando partiranno le riprese di Aquaman 2, l’atteso film DC Comics con Jason Momoa.

Dopo un po’ di tempo in cui non sono arrivate novità riguardanti Aquaman 2, uno dei protagonisti del primo film ha lanciato un’importante notizia: Dolph Lundgren ha dichiarato che le riprese del lungometraggio inizieranno durante l’estate.

Durante un panel di Wizard World, Lundgren ha detto:

L’attore parlando della sua esperienza con il cinecomics ha dichiarato:

Aquaman è stata un’esperienza nuova per me. L’unica acqua che ho visto però è stata quella delle mie bottiglie di Evian. Non c’era traccia d’acqua sul set, era tutto asciutto. Stavamo nell’imbracatura tutto il giorno, e muovevamo le gambe in una certa maniera, ed il movimento dei capelli veniva aggiunto al computer. Era una cosa un po’ noiosa, ma è stata un’esperienza nuova. Posso dire che è stato bello lavorare con attori importanti come Patrick Wilson, Willem Dafoe, e, ovviamente, Jason Momoa.