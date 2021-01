The Flash: Michelle Pfeiffer vuole tornare come Catwoman

Michelle Pfeiffer ha dichiarato che apparirebbe con piacere in The Flash, riprendendo i panni di Selina Kyle, l’alterego di Catwoman.

Considerando che in The Flash ci sarà il Batman di Michael Keaton, sembra lecito chiedersi se nel film compariranno altri protagonisti del Batman-Burton-Universe, e tra questi ce n’è una in particolare che tornerebbe con piacere: parliamo di Michelle Pfeiffer e della sua Catwoman.

Parlando a Screenrant, l’attrice ha detto:

Ci parteciperei con piacere al film se qualcuno me lo chiedesse, ma ancora non mi è arrivata alcuna chiamata.

Insomma, l’attrice ha deciso di tenere le porte aperte ad un possibile contatto.

La Pfeiffer, fino ad ora, ha fatto una breve apparizione nel film Catwoman con Halle Barry, ma non ha partecipato ad altri lungometraggi DC Comics. Sarebbe entusiasmante rivederla comparire nei panni di Selina Kyle.

Del resto, ultimamente, si è parlato anche di una possibile apparizione in The Flash del Pinguino di Danny DeVito. Si tratterebbe di un cameo, secondo quanto riferito su Patreon da Daniel Richtman, una sorta di reminiscenza del BurtonVerse.

E visto che il BurtonVerse sembra ispirare tante suggestive idee sarebbe intrigante rivedere uno di fianco all’altro Selina Kyle e Bruce Wayne, interpretati da Michelle Pfeiffer e Michael Keaton.