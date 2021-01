Rami Malek e quell’aneddoto su Robin Williams in Una Notte al Museo

Rami Malek ha condiviso un aneddoto che lo ha legato a Robin Williams sul set di Una Notte al Museo: il Segreto del Faraone.

Rami Malek ha raccontato durante una recente intervista, un aneddoto sul compianto Robin Williams. Prima di diventare uno dei volti più noti di Hollywood e vincitore del Premio Oscar con Bohemian Rhapsody infatti, l’attore ha esordito al cinema proprio con il franchise di Una Notte al Museo, in cui ha recitato insieme ad attori comici importanti come Ricky Gervais, Ben Stiller, Owen Wilson e lo stesso Robin Williams.

Malek era ospite durante l’ultima puntata del Tonight Show di Jimmy Fallon, e il suo racconto può far meglio comprendere la personalità dell’indimenticabile attore in uno degli ultimi momenti contemplativi.

Per il terzo film stavamo girando al British Museum di notte, ed avevamo il posto tutto per noi. Potevi già vedere che c’era qualcosa che non andava in Robin: aveva alcuni momenti brillanti in cui non potevi che fermarti e dire “Mio Dio! Ma chi sei?”, e altri in cui si chiudeva in sé stesso. Ci vedeva tutti sui nostri telefoni e device e chiedeva tipo “Cos’è successo al dialogo faccia a faccia?”. E così una volta sbottò e se ne andò via da solo e l’ho visto in contemplazione di questa enorme pietra nel British Museum, e pensai di andare a vedere come stava. Mi avvicinai e dissi “Va tutto bene?”, e lui mi guardò appena sopra la spalla e disse “Quante volte ti capita di restare da solo con la Stele di Rosetta?”