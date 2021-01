iPod 4a generazione (del 2004), sviluppatore ci fa girare Spotify

Lo sviluppatore Guy Dupont ha modificato un iPod di 4a generazione, aggiungendo al dispositivo un modulo Wi-Fi e installando l’app Spotify.

Non stiamo parlando dell’iPod touch, ma dell’iPod di 4a generazione rilasciato da Apple nel 2004 e dotato di un piccolo schermo monocromatico, una ghiera e senza alcuna connessione Wi-Fi.

Ciò non ha impedito a Dupont di trasformare uno di questi iPod in un device moderno, una specie di dispositivo in grado di acceder ai brani di Spotify. In effetti non è rimasto molto dell’iPod originale in questo dispositivo modificato.

Questo perché lo sviluppatore ha sostituito quasi tutti i componenti interni per poter far girare Spotify, mantenendo dell’originale solamente il case e la ghiera. Lo “sPot”, come lo ha chiamato Dupont, dispone di connettività Wi-Fi e Bluetooth, oltre ad uno schermo a colori e una batteria interna da 1.000 mAh. Per poterlo realizzare Dupont ha utilizzato un Raspberry Pi Zero W da 10 dollari e un connettore Micro-USB per creare e installare una versione di Spotify (utilizzando le API ufficiali di Spotify) che assomiglia alla classica interfaccia dell’iPod.

Nel video sottostante Guy Dupont mostra come è riuscito a realizzare il suo sPot.

Il progetto è costato meno di 100 dollari in totale, ma lo sviluppatore ha fatto sapere di non avere intenzione di vendere iPod modificati con Spotify.