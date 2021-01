Facebook sarebbe a lavoro su un servizio newsletter per giornalisti

Secondo alcune fonti Facebook sarebbe a lavoro su un servizio di newsletter per scrittori e giornalisti da inserire nel Facebook Journalism Project.

Anche se ancora nelle fasi iniziali, sembra che Facebook stia lavorando ad un servizio di newsletter per scrittori e giornalisti indipendenti. Non ci sono informazioni su quali feature questo programma dovrebbe avere, ma se rispettasse i “canoni” che hanno gli altri servizi, allora potremmo avere avanti un programma capace di dare ai content creator la possibilità di fare sottoscrizioni a pagamento, gestire eventuali contenuti in evidenza e aggiornare i propri seguaci.

Il mondo delle newsletter è cresciuto molto negli ultimi anni, ma il vero picco è stato raggiunto durante questa pandemia, che ha visto molte persone riadattarsi al mondo dello smart working e del digitale. Per esempio, Substack, uno dei servizi più utilizzati, nato nel 2017, ha circa 250.000 sottoscrittori paganti per un fatturato annuale di 7 milioni di dollari.

Facebook non è l’unico social che si sta affacciando alla newsletter: anche Twitter ha messo la sua testa sopra l’idea, seppur la scelta del famoso social sia stata quella di acquistare un servizio piuttosto che crearne uno. Il servizio scelto è stato Revue, uno dei più grandi competitor di Substack.

Il New York Times afferma che Zuckerberg ha notato il trend in crescita riguardante giornalisti partiti a scrivere in modo indipendente, usando le newsletter come sistema di monetizzazione, e questo ha fatto diventare il progetto newsletter una priorità per Facebook. Il servizio non ha ancora una data d’uscita, ma secondo alcune stime potrebbe già uscire – non sappiamo se in definitiva o in beta – quest’estate. L’idea comunque rimane quella di dare spazio ai giornalisti e scrittori indipendenti che, in questo periodo, stanno cercando il loro business adattandosi al particolare momento.

Facebook is reportedly building a newsletter tool for indie writers (engadget.com)