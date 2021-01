Cicely Tyson: muore a 96 anni l’attrice di Pomodori verdi fritti

All’età di 96 anni è morta Cicely Tyson, prima donna nera a ottenere un Oscar alla carriera, e protagonista di Pomodori verdi fritti alla fermata del treno.

Aveva 96 anni Cicely Tyson, l’attrice ricordata per la sua partecipazione a Pomodori Verdi Fritti alla fermata del treno, nonché prima donna nera a ottenere il Premio Oscar alla carriera. La Tyson aveva inoltre guadagnato sedici nomination agli Emmy Awards, vincendone tre.

A dare la notizia della sua morte è stato il suo manager, che però non ha specificato le cause del decesso. Ecco le sue parole:

Sono stato il manager di miss Tyson per 40 anni, ed è stato un onore ed un privilegio.

Tra le sue partecipazioni a livello televisivo c’è la miniserie Radici, e nel 1974 vinse due Emmy per The Autobiography of Miss Jane Pittman, che le permise di diventare la prima donna nera a ottenere il premio nella categoria di attrice principale.

Oltre a ruoli impegnati la Tyson è comparsa anche in serie TV di genere come Law & Order, Medical Center e Missione Impossibile. Mentre al cinema la sua ultima partecipazione è stata ne Le verità di Grace, del 2020.

E grazie alla sua partecipazione a The trip of Beauty ottenne anche un Tony Award nel 2013. La Tyson è stata anche la terza moglie dell’iconico jazzista Miles Davis.