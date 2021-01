Zelda: Ocarina Of Time, scoperta cartuccia con i dati di una versione preliminare

All’interno di una cartuccia del Nintendo 64 sono stati ritrovati gran parte degli asset di una versione preliminare di Zelda: Ocarina Of Time.

Le scoperte effettuate con il datamining di vecchie cartucce spesso regalano perle inaspettate. L’account Twitter di Forest of Illusion ha raccontato di essere entrato in possesso di una cartuccia del Nintendo 64, risalente probabilmente alla fiera Spaceworld 1997, e non destinata al pubblico.

Leggi anche:

Cosa molto curiosa, all’interno vi è una versione prototipo di F-Zero X non particolarmente diversa dal titolo effettivamente uscito nei negozi: l’elemento interessante arriva da un’analisi dei dati interni.

Si è scoperto che la cartuccia era già stata utilizzata precedentemente alla scrittura sulla ROM di F-Zero, e nientemeno che per una versione alpha (o giù di lì) del leggendario The Legend of Zelda: Ocarina Of Time, amatissimo capolavoro Nintendo.

We have a prototype Nintendo 64 cartridge of F-Zero X that contained data from an early build of Zelda 64 that used to be on the cartridge. We're estimating it's from Spaceworld 1997. We're going to look into this more. Of course everything will be released. pic.twitter.com/Q5SoAbsdWM — Forest of Illusion (@forestillusion) January 19, 2021

In maniera molto buffa e poco precisa, nel momento di sovrascrivere i dati di Zelda con quelli del gioco di corse futuristico, sulla memoria sono rimasti tantissimi asset del titolo, pur non in veste giocabile, ma palesemente riconoscibili.

Wow HUGE discovery for Zelda OoT fans! Pre- or around Spaceworld ‘97 version hidden in the overdump of an F-Zero cart 😯#GamingPreservation #DumpYourN64FlashCarts :) Sneak peek of content by @hard4games https://t.co/DHHaj3fvuB pic.twitter.com/TZeujhMsPJ — Shane Battye 🎮 (@shanebattye) January 19, 2021

Tra queste, molte sono versioni alternative di quanto effettivamente presentato, ad esempio per quanto riguarda oggetti e mappe, mentre sono presenti anche aree e artefatti non presenti nella versione originale, o presenti ma molto diversi.

Beta items! Mystery shell, full set of 6 magic spells and magic arrows, silver bracelet, note-shaped ocarina stones, and other fun changes. pic.twitter.com/8kKL73ELI6 — MrCheeze 🆒🆕 (@MrCheeze_) January 19, 2021

Ad esempio, i medaglioni, artefatti incantati dalle abilità variabili: non solo attacchi -magici e non- ma anche la possibilità di cambiare aspetto e forma, con abilità correlate, ad esempio volo e invisibilità.

Non sappiamo se e come queste differenze avrebbero migliorato o meno il titolo originale: magari ora che diventeranno di dominio pubblico qualche modder si prenderà la briga di fare una particolare “F-Zero Cut” del gioco?