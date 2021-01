Yellowstone: nuova clip della terza stagione della serie con Kevin Costner

Sky ha pubblicato una nuova clip dalla terza stagione di Yellowstone, serie TV western con protagonista il premio Oscar Kevn Costner.

Arriverà venerdì 29 gennaio la terza stagione di Yellowstone, l’epopea neo-western che racconta le storie di confine dei Dutton e il loro viscerale legame con lo sterminato e ambitissimo ranch di cui sono proprietari. In attesa di poter vedere i nuovi episodi della serie con protagonista Kevin Costner, è stata rilasciata una nuova clip:

Lo show è scritto e diretto da Taylor Sheridan, candidato all’Oscar® per la sceneggiatura di Hell or High Water e già dietro al successo di Sicario e Soldado, e nel cast affianco del premio Oscar Costner troviamo Kelly Reilly, Luke Grimes e Wes Bentley. Al loro fianco tornano Kelsey Chow, Cole Hauser e Gil Birmingham.

La terza stagione vede new entry di peso come Josh Holloway, l’amatissimo Sawyer di Lost, qui nei panni di Roarke Carter, un affascinante gestore di fondi che ha grandi ambizioni in Montana. Con lui anche

I nuovi episodi di Yellowstone saranno disponibili ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Inoltre con extra, il programma fedeltà di Sky, per i clienti Sky da più di 3 anni i primi episodi della terza stagione sono già disponibili, in anteprima, on demand nella sezione extra.

