WhatsApp Web richiederà l’autenticazione biometrica per l’accesso

La sicurezza di WhatsApp Web inserirà un ulteriore step per collegarsi da PC, richiedendo un’autenticazione biometrica come Face ID o impronta digitale.

Un aggiornamento che verrà rilasciato a breve aggiungerà un ulteriore passaggio di sicurezza per poter entrare su WhatsApp Web dal proprio PC. La famosa applicazione di messaggistica istantanea richiederà un’autenticazione biometrica, come Face ID o impronta digitale, prima di poter essere utilizzata.

A differenza di tante applicazioni che permettono lo scambio di messaggi istantaneamente, WhatsApp Web non richiede username o password, ma un semplice scan di un QR code dall’interno dell’applicazione. La problematica in termini di sicurezza si potrebbe verificare nel caso in cui, magari sul posto di lavoro, un malintenzionato prendesse possesso del vostro dispositivo, scannerizzasse il QR code sul suo PC e poi rimettesse tutto a posto. In questo modo, potrebbe vedere in diretta ogni messaggio scambiato con quell’utenza.

L’aggiornamento previsto a breve eviterà questo spiacevole inconveniente, anche se non ci sono ancora dettagli che spiegano nello specifico la funzione. Probabilmente, prima di accedere la prima volta su WhatsApp Web, verrà mandata una richiesta di autenticazione sul dispositivo: ricordiamo infatti che una delle peculiarità di questa applicazione per PC è quella di tenersi salvato l’accesso al telefono (salvo disconnessione da computer stesso o da telefono). Il tutto però potrebbe anche limitarsi solo al primo accesso, riducendo molto la funzione di sicurezza di questa feature, che sarebbe solo un leggero ostacolo da superare per un eventuale malintenzionato.

Proprio per quest’ultima funzione, vi ricordiamo che dalla stessa funzione che vi permetterà di scannerizzare il QR code da PC, troverete anche quali dispositivi hanno accesso al vostro smartphone. Per scoprire come effettivamente funzionerà dovremo aspettare ancora qualche settimana, tempistica che l’azienda ha dato per l’arrivo di questo aggiornamento sia su Android che su iOS.