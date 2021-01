WandaVision: la clip dedicata al quarto episodio della serie Marvel

Marvel ha rilasciato una nuova clip riguardante il quarto episodio di WandaVision, serie TV in esclusiva su Disney Plus e dedicata ai due Avenger del titolo.

Attenzione Spoiler: l’articolo contiene spoiler riguardanti il quarto episodio di WandaVision.

WandaVision è senza dubbio la serie del momento. Lo show in esclusiva su Disney Plus ha dato il via alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. In attesa di poter vedere il quarto atteso episodio, Marvel ha rilasciato una nuova clip:

Nei primi tre episodi abbiamo assistito alla nuova vita di Wanda Maximomoff / Scarlett Witch e dell’androide Visione. Una vita raccontata in stile sit-com e che ha ripercorso gli anni d’oro del piccolo schermo americano. Nelle puntate fino ad ora pubblicate non sono mancate risate e momenti esilaranti, ma la vita che i due Avenger stanno vivendo è troppo perfetta e in più di un’occasione si intuisce che qualcosa non va, a partire dalla radio che ripete in continuazione “Wanda riesci a sentirmi? Chi ti sta facendo questo?“.

Lo scorso episodio si è concluso con il Capitano Monica Rambeau espulsa a forza dal mondo idilliaco di Westview e nel quarto episodio in arrivo domani, venerdì 29 gennaio, si dovrebbe finalmente iniziare a capire cosa sta succedendo. Come si vede dal video rilasciato da Marvel Entertainment, la Rambeau e l’agente speciale Woo arrivati nella cittadina in cui i due eroi si sono trasferiti e si accorgono che è circondata da un campo di forza, che risucchia il capitano al suo interno.

L’episodio dovrebbe quindi fornirci un flashback di quanto accaduto a Wanda dopo gli eventi di Endgame e cosa ha causato la formazione del campo di forza e della sua apparentemente vita perfetta.

Per saperne di più e scoprire cosa il quarto episodio ci rivelerà non resta che aprire Disney Plus domani mattina, schiacciare play e godersi lo spettacolo.

