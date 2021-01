Tomb Raider: in arrivo su Netflix l’anime ispirato al videogame

La serie videoludica di Tomb Raider avrà una trasposizione anime in arrivo prossimamente su Netflix. La storia sarà ambientata dopo gli eventi raccontati nella recente trilogia reboot.

Tomb Raider avrà una trasposizione anime in arrivo prossimamente su Netflix. Le avventure di Lara Croft quindi dopo essere arrivate al cinema arriveranno anche sul piccolo schermo.

La serie animata sarà prodotta da Legendary Pictures e seguirà le avventure della nota archeologa immediatamente dopo gli eventi della trilogia videoludica composta da Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider.

Ecco come la nota piattaforma streaming ha annunciato la serie:

Lara Croft, una delle avventuriere più iconiche del mondo dei videogame, farà il suo debutto in una serie anime completamente nuova. Riprendendo dagli eventi della trilogia reboot di successo, la serie animata racconterà la nuova avventura dell’eroina giramondo. Venticinque anni dopo l’arrivo del suo primo videogame, Lara continua ad esplorare nuovi territori.

La serie sarà sceneggiata da Tasha Huo, che ricoprirà il ruolo anche di produttore esecutivo, mentre Dmitri M. Johnson, Stephan Bugaj, Howard Bliss, e Jacob Robinson supervisioneranno la serie in qualità di produttori. Al momento non ci sono altre informazioni riguardo al progetto.

Vi ricordiamo che il reboot dei videogame con protagonista Lara Croft è iniziato nel 2013, per poi proseguire nel 215 e nel 2018. I tre giochi sono usciti su PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One e Xbox 360.

Inoltre la nota archeologa è arrivata al cinema prima con i due film con protagonista Angelina Jolie nel 2001 e nel 2003, per poi avere un reboot nel 2018. Protagonista del nuovo film è Alicia Vikander, pronta a riprendere il ruolo nel sequel che sembra aver trovato in Misha Green la sua regista.

Cosa ne pensate della serie anime dedicata a Lara Croft?

