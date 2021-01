The Sandman: annunciato il cast della serie TV di Netflix

Il cast della serie TV dedicata a The Sandman è stato rivelato. Neil Gaiman, autore del fumetto da cui è tratto, ha rilasciato una dichiarazione.

Dopo un po’ di attesa è stato annunciato il cast della serie TV The Sandman, sviluppata da Netflix e tratta dai fumetti di Neil Gaiman. I membri del cast del telefilm saranno: Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry e Sanjeev Bhaskar.

Ecco i ruoli che andranno a ricoprire: Sturridge sarà Dream, Gwendoline Christie sarà Lucifer, Vivienne Acheampong sarà Lucienne, Boyd Holbrook farà Corinzio, Charles Dance sarà Roderick Burgess, Asim Chaudhry farà Abel, e Sanjeev Bhaskar sarà Caino.

La notizia arriva dopo che già qualche giorno fa era stata annunciata Gwendoline Christie come altro membro del cast dell’imminente adattamento della serie live-action di The Sandman per Netflix.

Neil Gaiman ha dichiarato:

Negli ultimi trent’anni i personaggi di Sandman hanno continuato a vagare nella mia mente. E sono incredibilmente felice che tutte quelle fantasie ora diventeranno realtà.

Allan Heinberg (Wonder Woman, Grey’s Anatomy) farà da showrunner e da produttore esecutivo, assieme allo stesso Neil Gaiman e a David S. Goyer (Batman Begins, The Dark Knight, Terminator: Dark Fate, Foundation). Gaiman, Goyer e Heinberg hanno lavorato anche alla scrittura dei vari episodi.