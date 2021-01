Saldapress: i fumetti della casa editrice in uscita a febbraio 2021

A febbraio 2021 Saldapress pubblicherà l’ultimo volume di Storie di Guerra di Garth Ennis, ma anche il quinto numero della serie Godzilla.

Febbraio per Saldapress sarà un mese fatto di uscite prestigiose, con autori pubblicati del calibro di Garth Ennis e Robert Kirkman. E poi ci sarà la nuova uscita mensile dedicata a Godzilla (che nei prossimi mesi arriverà sul grande schermo).

Ma andiamo a vedere nel dettaglio le uscite di febbraio di Saldapress.

Le storie di guerra di Garth Ennis: 1945 Germania/ 1973 Golan

Si conclude con l’ottava uscita la pubblicazione cronologia delle storie di guerra di Garth Ennis, che avrà tra gli autori anche David Lloyd e Thomas Aira. La prima storia vedrà protagonista un pilota britannico nella seconda guerra mondiale, mentre nella seconda verrà messa al centro una feroce battaglia del 1973 tra arabi e israeliani.

Il volume sarà in vendita dal 4 febbraio al prezzo di 19,90 euro per 144 pagine.

Zero

Ora che anche in Italia sono arrivate diverse opere di Aleš Kot abbiamo iniziato a scoprire, apprezzare e amare uno degli autori più originali, complessi e avvincenti degli ultimi anni. Uno sceneggiatore di matrice europea, che ha scelto gli USA per dare corpo alle proprie visioni e al desiderio di raccontare un mondo sempre in bilico sull’orlo del tracollo.

Zero, che saldaPress sta pubblicando in Italia, conferma tutte queste cose, aggiungendone altre, che rendono la serie un unicum nel panorama del fumetto recente. Ma c’è molto di più e il terzo volume, in uscita giovedì 11 febbraio e intitolato La tenerezza dei lupi (pagg. 144, cartonato, euro 19,90), ci accompagna verso il gran finale, imbastendo un penultimo capitolo ricco di colpo di scena e visioni.

Edward Zero ha smesso di essere una spia fuorilegge e ha lasciato il lavoro all’Agenzia. Ora conduce una vita migliore e sicuramente più tranquilla in Islanda. Ma l’eruzione di un vulcano e alcuni frammenti del suo passato che riemergono all’improvviso lo mettono in crisi: è venuto il momento di rimettersi al lavoro? Palestina, Belfast e il laboratorio nel bosco: tutto torna in gioco.

Ad accompagnare Aleš Kot nelle sue scorribande è un altro nutrito gruppo di disegnatori, come: Ricardo Lopez Ortiz, Adam Gorham, Alberto Ponticelli, Marek Oleksicki, Jordie Bellaire, Clayton Cowles, Tom Muller, Sarah Horrocks, Tonči Zonjić. Un viaggio dai mille riflessi, per un’avventura caleidoscopica.

Zero vol. 3 sarà disponibile da da giovedì 11 febbraio in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com.

Satellite Sam vol.2

New York, 1951. Carlyle White, creatore e star del programma televisivo Satellite Sam, viene trovato morto in uno squallido appartamento. Morte accidentale, sentenzia il coroner. Ma quello che emerge dall’indagine della polizia porta alla luce una situazione compromettente, frammenti di una vita segreta che sarà compito del figlio di White, Michael, ricomporre. Misteri, bugie e peccati sepolti nel passato del padre porteranno così il figlio a percorrere un cammino oscuro, costellato di omicidi, torbido sesso e pericolose ossessioni.

Inizia così, da questo innesco semplice, un fumetto noir piuttosto particolare portato in Italia da saldaPress e intitolato Satellite Sam. Un’opera che esplora insieme la nascita della tv commerciale e l’ambiguità delle nostre vite, di cui spesso mostriamo – e vediamo un lato – mentre gli altri rimangono nascosti.

Con il secondo volume di Satellite Sam (disponibile in versione cartonata a 144, per un prezzo di 19,90 euro), in uscita il 11 febbraio 2021, il pluri-premiato sceneggiatore Matt Fraction e il veterano del fumetto USA Howard Chaykin continuano la loro avventura alla maniera di scrittori noir come Raymond Chandler e James Ellroy, dove ognuno nasconde un segreto inconfessabile ed è disposto a tutto pur di ottenere un minuto di celebrità.

Satellite Sam si può definire come un noir su cosa siamo disposti a fare raccontare nella società dello spettacolo. Un fumetto che Fraction e Chaykin sfruttano in tutte le potenzialità del medium, rendendo omaggio a un mezzo che amano e celebrano nel migliore dei modi.

Appuntamento dall’11 febbraio in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com

Hardcore Reloaded

Salvare il mondo senza sporcarsi le mani è la nuova frontiera della spietata guerra segreta combattuta dalle intelligence internazionali. E la risposta a questa esigenza è il programma Hardcore, una scommessa tecnologica destinata a spostare gli equilibri bellici, dello spionaggio e del controspionaggio, e a ridefinire anche i confini etici dei conflitti armati. Oltre a mettere a repentaglio la vita dei soldati e degli obiettivi coinvolti nel progetto.

Dopo il successo del graphic novel Hardcore, ecco che giovedì 25 febbraio esce Hardcore Reloaded (pagg. 120, cartonato, euro 19,90), il “secondo tempo” della storia ideata da Robert Kirkman e Marc Silvestri, sceneggiata per l’occasione da Brandon Thomas, coi disegni di Francis Portela e Leonardo Paciarotti.

Questa è la sinossi:

In un crescendo scandito dai colpi di proiettile, un mix di fantascienza e azione estrema che parte da un presupposto molto semplice: cosa succederebbe se fosse possibile prendere temporaneamente il controllo del corpo di ogni essere umano del pianeta? In questo nessuno è più esperto dell’agente Drake, che stavolta si ritroverà nel bel mezzo di una nuova cascata di bossoli, proprio quando la tecnologia Hardcore comincerà a essere sfruttata per scopi diversi da quello per cui è stata creata: difendere il mondo. E, per salvarsi la vita, Drake dovrà cercare l’aiuto… del suo più grande nemico.

Appuntamento in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com da giovedì 25 febbraio.

Die! Die! Die! vol.2

L’irriverente fumetto d’azione creato da Robert Kirkman torna con il suo secondo volume. Si tratta di una serie influenzata da Quentin Tarantino e da Sam Raimi. In questa nuova storia la senatrice Lipshitz ha preso controllo della cospirazione e vuole rendere il mondo un posto migliore, ma non le importa quante persone dovranno morire.

Il volume sarà disponibile sia in versione cartonata che brossurata a 14,90 euro o a 19,90 euro.

Godzilla #5

Chiudiamo la carrellata dei fumetti Saldapress disponibili da febbraio con Godzilla #5, realizzato da Cullen Bunn e Dave Wachter, in cui si conclude Cataclisma, e dove i protagonisti sono Godzilla e Mothra. Il fumetto sarà composto di 48 pagine in vendita al prezzo di 3,90 euro.

Inoltre, sempre a tema Godzilla, dal 21 gennaio è disponibile il pack con i primi tre numeri del mensile. Mentre da oggi, 28 gennaio, è disponibile online ed in fumetteria il sesto volume di Animosity, il nuovo capitolo della serie AfterShock scritta da Marguerite Bennett e disegnata da Rafael De Latorre. La storia vede il mondo sconvolto da una strana apocalisse, che ha fornito una coscienza e la capacità di ragionare e parlare a tutti gli animali. Cosa succede? Il caos. E a farne le spese sono per primi gli esseri umani.