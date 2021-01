Questa Xbox Series X ha superato i 3.000$ su eBay, ma i bagarini non c’entrano

Una speciale Xbox firmata da Philip Spencer in persona, N.1 di Microsoft Xbox, ha già superato i 3.200$ su eBay. Il ricavato andrà agli studenti svantaggiati dei quartieri poveri di New York.

I prezzi delle console next-gen sono alle stelle? Può essere, ma in questo caso i reseller non c’entrano. una speciale Xbox Series X firmata da Philip Spencer è all’asta su eBay ed ha già superato la cifra record di 3.200$.

A scanso di equivoci, si tratta di un’iniziativa di beneficenza che vede Microsoft collaborare con i New York Game Awards. Tutto il ricavato andrà poi a sostenere una onlus, la New York Video Game Critics Circle, che si occupa del sostentamento di alcuni studenti dei quartieri più poveri di New York.

Phil Spencer ha gentilmente autografato questa Xbox Series X nuova di fiamma, lo ha fatto per aiutare la nostra ‘New York Videogame Critics Cirle’, una onlus che si occupa di aiutare gli studenti delle comunità svantaggiate del Bronx e del Lower East Side. La console è stata aperta esclusivamente per essere firmata dal Presidente di Microsoft Xbox, Philip Spencer. Non è mai stata usata.

si legge nella descrizione dell’asta, che potete consultare a questo link.

C’è tempo fino al 2 febbraio per fare una puntata. Purtroppo, complici le regole sulle raccolte fondi dello Stato di New York, l’asta è esclusa a chi non è residente negli Stati Uniti d’America.