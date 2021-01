Paint.wtf è un’AI che giudica i tuoi disegni in un folle contest online

Un’idea molto buffa che però potrebbe portare a interessanti scoperte: Paint.wtf è l’AI che mancava nel mondo dell’arte.

Da bambini tutti abbiamo disegnato, ma la maggior parte di noi, una volta cresciuto, ha perso gli stimoli nel farlo, perché per disegnare bene non basta il talento ma lo studio e l’applicazione.

Ebbene, Paint.wtf (il nome dell’estensione è il primo, geniale, tocco d’umorismo) ci sfida nel rifarlo, in maniera molto semplice e divertente.

Si tratta di un sito internet molto scarno, che propone una serie di sfide piuttosto buffe di oggetti da disegnare: da “disegna un calabrone amante del capitalismo” a “disegna un panda fatto di alghe”.

Leggi anche:

Ogni tot minuti viene proposta una nuova task (che non sappiamo se generata da un bot che mette insieme parole casuali o se frutto della follia degli autori) e gli utenti possono a quel punto scegliere il compito che li ispira di più e disegnare, su schermo, con mouse e tastiera, su una sorta di tavoletta grafica rudimentale in stile Paint.

Una volta “soddisfatti” del risultato lo si può sottoporre al giudizio della IA, che darà un voto espresso dalla posizione in classifica rispetto agli altri coraggiosi disegnatori: la posizione in chart sarà determinata dai criteri della Intelligenza Artificiale, ancora non del tutto svelati, forse proprio perché neanche gli sviluppatori, roboflow e booste, li hanno ancora ben chiari.

Difatti, non necessariamente i disegni tecnicamente migliori saranno primi in classifica: a volte un tratto pulito viene premiato più di mille ghirigori, e questo è un interessante punto di studio nella interpretazione vicendevole del pensiero uomo-macchina.