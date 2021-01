Open Fiber assieme a Telespazio per portare la banda larga nelle isole e nelle baite di montagna

Open Fiber si allea con la Telespazio di Leonardo. Porterà la banda larga via satellite nelle baite di montagna e sulle piccole isole. «Porteremo internet anche nei luoghi più inaccessibili del Paese».

Continuano gli sforzi di Open Fiber per portare la banda larga nelle aree bianche del Paese. L’azienda ha annunciato una nuova partnership strategica con Telespazio, una joint venture (al 67% di Leonardo) che fornisce connessioni via satellite.

Ora l’obiettivo è quello di portare l’internet ad alta velocità anche nelle case degli italiani più isolati. Si pensi a chi abita nelle piccole isole o nelle comunità di montagna.

In questo modo Open Fiber si avvicina all’obiettivo di azzerare il digital divide in Italia. OpenFiber e Telespazio useranno la tecnologia satellitare HTS — ossia High Throughput Satellite. «Ormai è possibile offrire in questo modo prestazioni del tutto confrontabili con i servizi a banda larga terrestri», si legge nel comunicato di OpenFiber.

Questa soluzione tecnologica ci consente di portare la nostra rete ovunque: grazie all’accordo già operativo con Telespazio, allarghiamo il ventaglio della nostra offerta anche nei luoghi più inaccessibili del Paese, in aggiunta ai piani di copertura in fibra FTTH e in FWA. L’STTH, la connessione satellitare, non sarà sostitutiva di queste tecnologie, bensì un’opportunità alternativa per cablare luoghi che altrimenti resterebbero privi di connettività.

ha spiegato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber.