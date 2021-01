L’algoritmo di Bumble inizia a punire il body-shaming

Bumble, dating app, ha introdotto nel suo algoritmo delle direttive che segnalano gli utenti che fanno body-shaming.

Stando a quanto comunicato dall’azienda, il software sarà in grado di riconoscere i commenti derogativi sull’aspetto altrui, compresi i commenti transfobici, omofobici e razzisti. Una volta “flaggato” il profilo, toccherà ai moderatori in carne e ossa stabilire se i messaggi incriminati contengano effettivamente atteggiamenti tossici.

Il body-shaming non è accettabile, che sia dentro o fuori dalla Bumble app. Per coloro che non dovessero saperlo, fare body-shaming vuol dire forzare la vostra opinione di un “bel corpo” sugli altri.

Può manifestarsi quando si invia un messaggio che può essere critico per il corpo o la salute di qualcuno, o nello scrivere nella vostra presentazione di Bumble che un certo tipo di corpo sia inaccettabile o indesiderabile.

Il body-shaming include l’insultare il peso, l’insultare la salute, il criticare la pelle o i capelli, l’insultare la magrezza, il lanciare opinioni non sollecitate o il prendere in giro le fattezze fisiche di qualcuno,