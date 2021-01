Jared Leto non trova più il suo Premio Oscar

Ok, possono capitare cose peggiori, ma Jared Leto da quando ha traslocato non riesce più a trovare il suo Premio Oscar.

Dicono che quando perdi una cosa è sempre nell’ultimo posto in cui la cerchi: chissà se vale anche se l’oggetto in questione è un Premio Oscar. Già, perché soprattutto se sei un attore, vincere un riconoscimento del genere è probabilmente il sogno di una vita, e perderlo non deve essere una sensazione piacevole. È quanto ha raccontato Jared Leto, che ha detto che da quando ha traslocato non riesce più a trovare l’agognata statuetta.

L’attore ha raccontato lo spiacevole aneddoto durante un’ospitata nel talk show di James Corden:

Ho scoperto che l’avevo perso da circa tre anni e non lo sapevo. Credo che nessuno avesse il coraggio di dirmelo. Ma ho cambiato casa a Los Angeles e da quando ho traslocato è come se fosse sparito. Potrebbe essere da qualche parte, ma abbiamo cercato dappertutto e non l’abbiamo trovato. Spero che sia in buone mani, dovunque esso sia. Penso ci sia una buona possibilità che ce l’abbia qualcuno, non è il genere di cose che uno butta nella spazzatura.

L’attore ha raccontato di averlo fatto girare tra una serie di amici già la sera stessa in cui lo vinse, per scattare foto e quant’altro. “È bello condividere“, ha detto, per poi concludere “Spero che lo stiano trattando bene“.

Insomma, la prossima volta che non trovate quel maledetto calzino dispari, pensate che c’è chi ha perso cose ben più importanti.