Into the Dark: il trailer dell’episodio di San Valentino ‘Tentacles’

Hulu ha diffuso il trailer di Tentacles, l’episodio di San Valentino della serie antologica Into The Dark. La puntata sarà distribuita il 12 febbraio.

Hulu e Blumhouse hanno pubblicato il trailer dell’episodio tratto dalla serie antologica intitolata Into the Dark, che sarà lanciato per San Valentino, e porterà il titolo di Tentacles. La puntata verrà distribuita sulla piattaforma Hulu il 12 febbraio. La serie in Italia è disponibile su RaiPlay.

Qui sotto il trailer.

L’episodio mette al centro una coppia formata da Tara (interpretata da Dana Drori) e Sam (interpretato da Casey Deidrick), che prova a vivere una appassionante storia d’amore, ma si ritrova catapultata in qualcosa di terrificante ed inspiegabile.

Secondo quanto riportato da Variety la storia ha a che fare con “l’intimità dei primi momenti di coppia, e con il pericolo di perdere sé stessi”. La puntata è definita un horror-thriller psicosessuale.

Gli altri protagonisti dell’episodio sono Evan Williams e Kasey Elise, mentre la storia è scritta da Alexandra Pechman e Nick Antosca, con la sceneggiatura realizzata da Pechman. L’episodio è diretto da Clara Aranovich.

Into the Dark ha avuto la sua prima stagione distribuita nel 2018, formata da 12 episodi, ognuno con al centro una festività dell’anno.