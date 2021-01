Immortal Hulk: Flatline: le prime tavole dell’albo speciale

Le prime tavole di Immortal Hulk: Flatline, albo speciale dedicato al Gigante di Giada Marvel firmato da Declan Shalvey.

Il 17 febbraio arriverà in America Immortal Hulk: Flatline, albo speciale dedicato al personaggio Marvel firmato da Declan Shalvey. L’artista si occuperà sia della sceneggiatura che dei disegni. In attesa di poter leggere il fumetto anche in Italia, la Casa delle Idee ha rilasciato alcune tavole:

Nell’albo il personaggio dovrà vedersela con un avversario potenziato dai raggi gamma in una piccola città del New Mexico. Inoltre come spesso accade dovrà fare i conti con la sua rabbia e quindi con la parte più bruta di se stesso.

Di seguito la sinossi ufficiale dell’albo:

Ogni mattina Bruce Banner si sveglia in un posto nuovo. Hulk sta cercando di dirgli qualcosa, ma Bruce ne ha abbastanza del suo alter ego verde. Quando un nuovo avversario potenziato dai raggi gamma si palesa in una piccola città del New Mexico, Bruce sarà costretto ad affrontare la fonte della sua rabbia… e non è quello che pensate.

Oltre alle tavole il disegnatore e sceneggiatore Declan Shalvey ha diffuso sul suo profilo Twitter un’immagine teaser della serie:

IMMORTAL HULK: FLATLINE, my one-shot set within the acclaimed Ewing/Bennett run is out Feb 17th

It's all written, drawn and coloured by myself.

I believe FOC is this coming Monday so please let your local retailer you want to copy, order code NOV200539

RTs welcome! pic.twitter.com/E7ZAguJKPS

— Declan Shalvey (@declanshalvey) January 22, 2021