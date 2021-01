Batman and Robin and Howard: le prime pagine del fumetto di Jeffrey Brown

Sono state pubblicate le prime pagine di Batman and Robin and Howard, il fumetto realizzato dall’autore acclamato dalla critica Jeffrey Brown.

DC Comics ha diffuso i primi contenuti di Batman and Robin and Howard, il fumetto realizzato dall’autore acclamato dalla critica, Jeffrey Brown. Quest’ultimo ha già lavorato a The Jedi Academy e Darth Vader and Son. Il fumetto sarà disponibile dal 9 novembre al prezzo di 9,99 dollari.

Qui sotto potete vedere le prime pagine.

La storia metterà al centro Damian Wayne, che dovrà fare i conti con una vita regolare, dopo che Batman lo ha accantonato, e avrà a che fare con una nuova scuola e dei nuovi compagni. Sarà in quest’occasione che incontrerà Howard, un ragazzo intelligente ed atletico con il quale inizierà una rivalità che sfocerà in una grande amicizia.

Lo stesso Jeffrey Brown ha dichiarato: