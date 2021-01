Android 12 potrebbe inserire la scelta del colore del proprio tema

Tra i rumor legati alle nuove funzioni di Android 12, sembra esserci la scelta del colore del tema del proprio smartphone.

L’ecosistema Android si è sempre differenziato per la sua “apertura” a modifiche estetiche di vario genere, dal semplice cambiare icone a veri e propri temi. Sembra ora che con Android 12, nuovo firmware in arrivo sui dispositivi compatibili, anche chi non ha voglia di spendere molto tempo potrà cambiare il colore del proprio tema.

La funzione, che dovrebbe applicarsi anche alle applicazioni e al menu, dovrebbe permettere all’utente di scegliere due colori: uno come principale (probabilmente legato a sfondi di vario tipo) e uno come “accento“, ovvero come colore secondario (che probabilmente sarà applicato a testi, bottoni e quant’altro.

Non è ancora certo se la customizzazione sarà totale o parziale: il rumor infatti parla di set di colori preimpostati, ma ovviamente non ci vorrebbe tanto a rendere quei due colori personalizzabili tramite RGB. Il tutto dipenderà da quanto queste modifiche andranno ad influenzare il resto dello smartphone: se infatti i colori andranno a posizionarsi anche nelle app, una libertà eccessiva potrebbe creare problemi.

La peculiarità di questa funzione, che forse molti utenti daranno per scontata, risiede nel fatto di poter scegliere la nota di colore da dare al proprio smartphone, magari abbinata con lo sfondo. Un altro esempio invece è quello legato al daltonismo: scegliere i colori potrebbe rendere lo smartphone più accessibile da chi ha problemi di questo tipo.

Il rumor nasce comunque dalla beta, e per questo non è certo che arriverà nella release finale: manca però poco per scoprirlo, visto che entro qualche mese verrà ufficialmente annunciato, con tanto di partenza della beta nella quale potremo scoprire le feature effettive. Il rilascio finale è fissato alla fine di questo 2021.