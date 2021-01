28 gennaio: la NASA commemora i caduti delle missioni spaziali

28 gennaio è l’anniversario della tragedia del Challenger e quest’anno è anche il giorno in cui la NASA ricorda i propri eroi dello spazio.

Ricorre oggi l’anniversario della tragedia dello Space Shuttle Challenger che 35 anni fa esplose a soli 73 secondi dopo il decollo, una tragedia che probabilmente poteva essere evitata. Come ogni anno a gennaio la NASA si ferma per un giorno per ricordare i propri eroi e quest’anno è stato scelto proprio il 28 gennaio.

In memory those who made the ultimate sacrifice so others could reach the stars