Un professore canadese continua a insegnare anche da morto

La dedizione al lavoro é cosa ammirevole, ma in Canada si esagera: un professore morto due anni fa sta continuando a insegnare.

La cosa è venuta a galla grazie alla testimonianza su Twitter di Aaron Ansuini, studente presso il Concordia University di Montreal, Canada. In piena pandemia di Covid-19, il ragazzo stava seguendo delle lezioni di storia dell’arte in remoto, quando, mosso da dei dubbi, ha cercato di contattare il professore.

Sorpresa: al posto di trovare il contatto mail del docente, Ansuini si é trovato di fronte a un necrologio commemorativo.

recitano i tweet in questione.

I mean, I guess I technically read texts written by people who’ve passed all the time, but it’s the fact that I looked up his email to send him a question and PULLED UP HIS MEMORIAM INSTEAD that just THREW ME OFF A LITTLE

— Aaron Ansuini 🪴🌱✨ (@AaronLinguini) January 20, 2021