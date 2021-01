The Tourist: Jamie Dornan protagonista della serie thriller

Jamie Dornan sarà il protagonista della serie thriller The Tourist. Lo show sarà realizzato dalla collaborazione tra HBO Max, BBC One e l’australiana Stan.

Jamie Dornan sarà il protagonista di The Tourist, serie thriller che sarà realizzata dalla collaborazione tra HBO Max, BBC One e l’australiana Stan. La serie si comporrà di sei episodi e sarà sceneggiata da Harry e Jack Williams, a capo di Two Brothers Pictures.

La storia vede protagonista un uomo di origine britannica che si ritrova “nello scintillante cuore rosso dell’entroterra australiano” inseguito da inseguito da un enorme camion cisterna che cerca di portarlo fuori strada. Un epico inseguimento che porterà l’uomo a risvegliarsi in ospedale, ferito ma in qualche modo vivo. L’unico problema è che non si ricorda chi sia. Come se non bastasse si fanno vive figure spietate del suo passato. In cerca di risposte, l’uomo intraprenderà un viaggio che lo riporterà nel vasto entroterra australiano.

Nel cast ci saranno anche Danielle Macdonald (Unbelievable) nei panni di Helen Chambers, Shalom Brune-Franklin (Cursed) vestirà i panni di Luci, cameriera che verrà coinvolta nella ricerca di risposte dell’uomo, Hugo Weaving (The Matrix) sarà Lachlan Rogers, uno dei più rispettati e apprezzati detective d’Australia.

Riguardo lo show la responsabile delle serie originali di HBO Max Jennifer Kim ha dichiarato:

I talenti di Harry e Jack sono grandi quanto l’entroterra australiano e questo thriller lascerà gli spettatori incollati alla sedia cercando ricostruire il puzzle. Siamo lieti di avere Jamie, Danielle, Hugo e Shalom che si uniscono al cast di questa avvincente aggiunta alla nostra lista di serie originali internazionali.

Potrebbe interessarti: