Green Consumption Pledge: LEGO e altre 4 aziende impegnate per l’economia sostenibile

Decathlon, LEGO, L’Oréal Colruyt e Renewd sono le prime cinque aziende ad aderire al Green Consumption Pledge, programma dell’Unione Europea sulla sostenibilità.

Si tratta del primo atto del cosiddetto New Consumer Agenda, con il quale la Commissione Europea vuole mettere i cittadini europei e le aziende al centro di un sistema che trasformi in meglio le vite, i consumi e il rapporto con i consumi stessi. Il tutto, naturalmente, in un’ottica “green” che porti a un’economia sostenibile e florida.

L’accordo firmato volontariamente dalle cinque aziende riguarda, in particolare, proprio ditte che operano in campo non alimentare, e puntano a migliorare l’impatto sull’ambiente delle loro operazioni generali e specifiche.

Cinque gli ambiti dell’iniziativa, e ogni azienda si impegna a fornire documentazione di significativi miglioramenti nel tempo in almeno tre su cinque, invitando i propri consumatori a fare altrettanto.

Le aree su cui ci si impegna sono:

Calcolo dell’impronta di carbonio delle operazioni generali della compagnia (e iniziative atte a minimizzarla); Calcolo dell’impronta di carbonio su specifici prodotti prodotti di punta (e iniziative atte a minimizzarla); Aumento della messa in commercio di prodotti o servizi sostenibili; Significativo aumento della spesa in PR nell’ambito della sensibilizzazione sulle pratiche ecologiche; Prendere le adeguate misure di modo che i propri consumatori siano consapevoli dell’impegno nella campagna in modo chiaro;

Come si può vedere sono comunque attività contingenti tra loro e dall’applicazione pratica e riscontrabile. Per tutti i dettagli suggeriamo l’interessante lettura dei vari articoli presenti merito sul sito della Commissione Europea.