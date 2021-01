eBay e i bagarini tecnologici: una piaga da milioni di dollari

Il data engineer Michael Driscoll ha tracciato su eBay un panorama desolante, fatto di rivendite al limite dello strozzinaggio, di GPU, CPU e console next-gen.

La richiesta di console per videogiochi e computer di fascia alta non è mai stata così pressante come in questi ultimi mesi, portando a tutta una serie di problematiche di approvvigionamento.

Le fabbriche delle grandi major del settore non riuscirebbero a tener testa a questa domanda neanche in tempi normali, figuriamoci in un momento “logisticamente delicato” come quello che stiamo vivendo al momento.

Di tutta questa situazione ne stanno traendo ampio vantaggio gli speculatori che lavorano sulla rivendita (opportunamente rincarata) di questi beni, alimentando a loro volta il problema: spesso utilizzano bot e altri metodi poco corretti per intercettare per primi le nuove produzioni e poterle così rivendere con enorme profitto.

Michael Driscoll, provetto Oracle Data Engineer, ha provato a ricostruire uno di questi giri di affari: nello specifico non si è dedicato ai due casi più famosi del momento (ovvero console Sony PlayStation 5 e schede grafiche GeForce RTX 3080 di NVIDIA) quanto del comunque ambito processore AMD Ryzen 5000.

Creando un particolare script, Driscoll ha scandagliato eBay e scoperto che i profitti realizzati dai bagarini relativamente alla CPU di AMD sono pari a 5 milioni e 880mila dollari circa, una cifra non da ridere, soprattutto se calcoliamo che il ricarico totale è stato di circa 950.000$.

In generale, i prezzi sono gonfiati del 25-40% rispetto a quelli di listino, ma non sembra essere un problema per chi avidamente è alla ricerca della CPU dei suoi sogni, e gli speculatori assecondano questo stato di cose, ricaricando più o meno avidamente a loro volta, convinti che comunque qualcuno a cui vendere lo troveranno comunque.

Questo senza contare il fenomeno delle truffe o delle vendite “non illegali” ma comunque fasulle in cui gli inserzionisti mettono in vendita foto, scatole vuote e quant’altro, con avvertimenti e diciture spesso ignorate da sprovveduti compratori. Fenomeno non sempre adeguatamente controllato dal sito di aste, che del resto intasca una percentuale da ogni vendita. Si calcola che eBay abbia beneficiato (insieme a PayPal, metodo di pagamento principe sulla piattaforma perché più sicuro e garantito a livello di rimborsi) circa 625.000$.