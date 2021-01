Batman: il lungo Halloween – il film animato sarà violento e con scene di sangue

Il film d’animazione dedicato a Batman: il lungo Halloween è stato classificato PG-13 a causa della violenza e delle scene di sangue.

Batman: il lungo Halloween è pronto ad uscire in questo 2021 diviso in due parti: la prima arriverà in estate, e la seconda in autunno, e da poco ha ricevuto anche il rating, che è un PG-13. Questo perché il film d’animazione sembra contenere scene piuttosto forti.

Secondo quanto riportato dall’MPA il film avrà:

scene violente, presenza di sangue, linguaggio forte e fumo.

La storia è tratta dal fumetto che è uscito per la DC Comics tra il 1996 ed il 1997, con una miniserie divisa in 13 albi. A realizzarla furono Jeph Loeb alle sceneggiature, e Tim Sale ai disegni.

La storia è incentrata sul supereroe intento ad inseguire un killer chiamato Festa che uccide le vittime durante una ricorrenza ogni mese. La trama dà anche più profondità all’origin story di Due Facce, e include diversi personaggi importanti come Joker, Poison Ivy e tanti altri. Joker in particolare ha un look piuttosto eccentrico.

Non si tratta dell’unico film d’animazione sviluppato sul personaggio quest’anno, dato che a gennaio è uscito anche Batman: Soul of the Dragon.