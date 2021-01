Batman: Soul of the Dragon – una clip del film d’animazione in uscita

Il 12 gennaio uscirà in digitale Batman: Soul of the Dragon, il film d’animazione della DC Comics dedicato al cavaliere oscuro ed alle arti marziali, ecco una clip dedicata.

Batman: Soul of the Dragon uscirà in digitale il 12 gennaio, mentre arriverà in Blu-ray e 4K Blu-ray negli Stati uniti dal 26 gennaio. Nel frattempo è stata diffusa una clip di Batman: Soul of the Dragon dedicata a Richard Dragon, personaggio che sarà doppiato nella lingua originale dall’attore Mark Dacascos.

Qui la clip.

Lo stesso Dacascos ha dichiarato sul suo personaggio:

Quando incontriamo Dragon nel film lui è una super-spia che combatte contro le forze del male, e che è stato istruito in passato da un maestro di arti marziali chiamato O-Sensei.

In questo film d’animazione Batman, che è intento ad apprendere le arti marziali, dovrà combattere al fianco di Richard Dragon, Ben Turner, Lady Shiva ed il mentore O-Sensei per fronteggiare delle terribili e mostruose minacce.

Il cast vocale originale del film è formato da David Giuntoli (Grimm, A Million Little Things) che darà voce a Bruce Wayne/Batman, Mark Dacascos (John Wick: Chapter 3 – Parabellum, Iron Chef America, Hawaii Five-0) che sarà la voce di Richard Dragon, Kelly Hu (Arrow, X2: X-Men United) come Lady Shiva e Michael Jai White (Spawn, reprising his role from Arrow) come Ben Turner/Bronze Tiger.

