Adidas Originals x Star Wars: in arrivo le sneaker dedicate a Yoda

Adidas Originals x Star Wars è la collezione che la nota marca di scarpe dedica a Star Wars. Il nuovo modello delle sneakers è dedicato al Maestro Yoda.

Star Wars e Adidas uniscono ancora le forze per dare vita alle sneakers Stan Smith dedicate al Maestro Yoda. Le scarpe fanno parte della collezione Adidas Originals x Star Wars e sono realizzate in pelle bianca e Primegreen. Inoltre stando a quanto riportato dal sito Sneaker News almeno il 40% del materiale utilizzato è riciclato.

Il nuovo modello dedicato all’iconico personaggio sono caratterizzate dalle tre classiche strisce perforate presenti su tutti i modelli Stan Smith. Vicino alle tre strisce è presente la famosa citazione da L’impero colpisce ancora: “THERE IS NO TRY“, stampata in lamina d’oro sul lato. Sulla linguetta verde del tallone è ben visibile il volto di Yoda, mentre l’intersuola è di colore beige chiaro, riferimento al colore della veste di Yoda.

Il modello dedicato al Jedi è il terzo paio di scarpe Adidas dedicate a L’impero colpisce ancora, che quest’anno festeggia 40 anni. Precedentemente sono arrivate le Top Ten Hi dedicate a Boba Fett e le Stan Smith dedicate a Luke Skywalker.

