WandaVision: Disney rende noti i nomi dei primi due episodi

I dettagli di WandaVision sono rimasti segreti praticamente fino all’arrivo sul catalogo Disney+, tanto che solo ora sono stati rivelati i titoli dei primi due episodi.

Su WandaVision c’era tantissima curiosità da parte dei fan e degli addetti ai lavori, principalmente perché si tratta del primo prodotto Marvel dopo un 2020 completamente all’asciutto, nonché la prima serie TV supereroistica del nuovo corso, e primo vero e proprio assaggio di Fase 4 dell’Universo Cinematico. Eppure i dettagli sulla serie sono stati tenuti segreti fino all’ultimo, compresi i nomi degli episodi.

Spesso infatti si riesce a elaborare complesse teorie e addirittura ad incappare in spoiler, solamente leggendo il titolo di un episodio, e probabilmente Disney e Marvel hanno preferito evitare qualsiasi tentazione.

Ora che però i primi due episodi sono stati trasmessi e visti dalla maggior parte degli appassionati, eco che il colosso ha deciso di rivelarne i nomi: la premiere si chiama “Filmed Before a Live Studio Audience”, ossia “filmato davanti al pubblico dal vivo” e il secondo “Don’t Touch That Dial”, che in italiano può essere tradotto con “non cambiate canale”.

Non è un mistero che lo show attinga a piene mani dalle classiche sitcom televisive, per cui nei nomi degli episodi non c’è nulla che possa generare particolare spoiler, ma due tipiche frasi del mondo televisivo, appunto. Peraltro, WandaVision è stato davvero in parte filmato alla presenza del pubblico, Ne ha parlato anche Paul Bettany:

È stato troppo divertente. Ho quasi pensato “Dio, ho sprecato la mia vita, avrei dovuto fare sitcom tutto il tempo!” perché mi sono davvero divertito. Era come essere al teatro estivo o qualcosa del genere.

I nuovi episodi di WandaVision entrano ogni venerdì in catalogo su Disney+.

Per abbonarsi: http://disneyplus.bn5x.net/leganerd