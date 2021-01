The Matrix 4: Priyanka Chopra parla del suo ruolo

The Matrix 4 vedrà tra i protagonisti anche l’attrice Priyanka Chopra, che ha parlato del suo ruolo in una recente intervista.

Oltre vent’anni dopo il primo capitolo uscito nel 1999, The Matrix sta per tornare e nell’epoca dei reboot, remake e revival non poteva essere altrimenti. Il franchise fantascientifico è infatti uno dei più apprezzati dal pubblico, e la trilogia ha incassato 1.6 miliardi di dollari ai botteghini in tutto il mondo. Nel nuovo capitolo vedremo la presenza di Priyanka Chopra, che ha parlato del suo ruolo in una recente intervista.

All’attrice è stato chiesto se la vedremo bloccata per aria mentre prende a calci qualcuno, un chiaro e scherzoso riferimento alle scene di combattimento presenti nelle precedenti incarnazioni del film.

No. Non posso dire molto, ma è qualcosa che non vi aspettate. Quello che posso dire è che ho finito le riprese, ed è stato il primo film che ho girato dopo il lockdown e non mi sono mai sentita più al sicuro su un set.

The Matrix 4 parte nuovamente da un’idea di Lana Wachowski, che ha scritto la sceneggiatura e ha diretto il film. Nel cast torneranno alcuni degli attori originali, tra cui Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, ma anche Lambert Wilson e Jada Pinkett Smith.

Nel cast figurano anche Yajya Abdul-Mateen, Neil Patrick Harris e Jonathan Groff, oltre che ovviamente la già citata Priyanka Chopra. Il film sarà nelle sale dal 22 Dicembre 2021: cosa vi aspettate da The Matrix 4?