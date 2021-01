Michael Moore: “Donald Trump deve pagare per ciò che ha fatto”

Il regista Michael Moore si è schierato sin dall’inizio contro Donald Trump, ed ora chiede che l’ex Presidente degli Stati Uniti paghi per i danni che ha fatto.

Michael Moore è stato tra i primi detrattori di Donald Trump, ed il documentario da lui realizzato nel 2018 ha provato a fare luce sulla presidenza del Tycoon. Ma la fine del mandato di Trump non è bastata al popolare regista americano, che ora chiede che l’ex presentatore televisivo paghi per i danni che ha provocato agli Stati Uniti.

Su Twitter Moore si è così espresso:

Trump ha lasciato la Casa Bianca una volta per tutte. Lo abbiamo sfrattato. Ora sta volando sopra la distruzione che ha provocato, ma deve sapere che non abbiamo finito con lui. Processo, condanna e prigione, deve pagare per tutto ciò che ha fatto. https://twitter.com/MMFlint/status/1351884333662011392?s=20

Moore nel 2018 ha realizzato il documentario Fahrenheit 11/9, in cui ha provato a raccontare i danni di Trump come presidente degli Stati Uniti. Il noto regista è stato sempre pronto a denunciare ciò che non andava all’interno delle varie amministrazioni, ma con Donald Trump è stato particolarmente duro, fin da prima che diventasse Presidente. E Trump non le ha risparmiate allo stesso Moore.