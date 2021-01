iPhone, potrebbe tornare il Touch ID?

In tempi di Coronavirus, e quindi di mascherine, è complicato per gli utenti utilizzare il Face ID per il riconoscimento del volto, e così Apple potrebbe riportare il Touch ID sugli iPhone.

La tecnologia per il riconoscimento delle impronte digitali è stata rimossa dagli iPhone nel 2017 in concomitanza con la scomparsa del tasto Home nei modelli di punta targati Apple, ma ora – come riporta Bloomberg – il Touch ID potrebbe far la sua ricomparsa.

Non che Face ID non funzioni bene, anzi: quando è stata introdotta, la tecnologia ha subito convinto più o meno tutti, ma ora che gli utenti sono costretti ad indossare una mascherina viene complicato sbloccare il proprio iPhone con questo metodo (Apple ha rilasciato recentemente un aggiornamento che velocizza l’inserimento del codice sblocco).

E così il ritorno del tasto per la lettura delle impronte digitali, posizionato proprio sotto il display, potrebbe avere senso oggi, in tempi di pandemia e mascherine.

Ovviamente la prossima generazione di iPhone non abbandonerà del tutto Face ID, ma offrirà agli utenti più possibilità di scelta per sbloccare il loro iPhone. Apple ha recentemente integrato Touch ID nel pulsante di riattivazione dell’iPad Air.

Secondo altre indiscrezioni, Apple starebbe anche considerando di eliminare completamente la porta di ricarica nei prossimi iPhone, il che consentirebbe ai dispositivi di ricaricare le batterie solo tramite la ricarica wireless.