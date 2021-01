Halloween Kills: nuova immagine e nuovi dettagli della storia

Arrivano da Empire una nuova immagine di Halloween Kills, il secondo capitolo della trilogia di David Gordon Green e nuovi dettagli sulla storia.

Continua l’attesa per Halloween Kills, il nuovo film del franchise e sequel diretto di Halloween del 2018, che sarà diretto da David Gordon Green, ed è Empire a riaccendere un po’ gli entusiasmi dei fan pubblicando una nuova immagine del film, contestualmente ad alcuni dettagli sulla storia.

La foto infatti mostra l’iconico killer di Halloween, Michael Myers, mentre riesce ad uscire dalla casa in fiamme di Laurie Strode (Jamie Lee Curtis). Con tutta probabilità si tratta di una delle scene iniziali del film, che infatti dovrebbe riprendere proprio dalla fine del primo capitolo, quando Laurie chiude Myers in trappola e dà fuoco alla casa sperando di porre fine all’esistenza del killer. Evidentemente, così non sarà.

Il regista ha poi parlato un po’ dei temi che Halloween Kills esplorerà:

Questo film parla della paura di gruppo, la paranoia e la disinformazione. In realtà si tratta di un popcorn movie di genere, e non voleva avere alcun messaggio di sorta, ma è strano come le cose si siano allineate. Non potrebbe uscire in un momento storico più interessante di questo.

Halloween Kills sarà nei cinema, covid permettendo, il 15 Ottobre 2021, mentre il terzo capitolo, quello conclusivo della saga (Halloween Ends) è previsto praticamente un anno dopo, il 14 Ottobre 2022.

Cosa vi aspettate dai nuovi capitoli della serie horror?