Eureka! 14 – Quando la fantascienza diventa scienza

Oggi si parla di neuro scienze e insieme al professor Michele Giugliano cercheremo di addentrarci nei misteri del cervello umano

In una puntata veramente speciale si è cercato di partire dai grandi film di fantascienza, come Star Wars, Iron-Man o Star Trek per capire quanto la scienza si stia avvicinando, in campo medico alla fantascienza. In studio la redattrice di scienze Margherita Farella e il professor Michele Giugliano.

