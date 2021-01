Comprare uno smartphone Android al D1 è un pessimo investimento, il confronto con gli iPhone

Comprare uno smartphone Android è tutto fuorché un ottimo investimento: a 12 mesi dalla data d’uscita perdono il doppio del valore rispetto agli iPhone.

Un nuovo report di BankMyCell ci dà una fotografia formidabile sul valore degli smartphone a 12 mesi dalla loro data d’uscita. I device Android, a prescindere dal price-tag, si deprezzano al doppio della velocità degli iPhone.

In appena un anno, in media, un top di gamma Android perde il 33.62% del suo valore. Per gli iPhone la svalutazione è quasi della metà: -16,70% in 12 mesi. Dopo due anni, lo stesso smartphone Android varrà il 61.50% in meno rispetto al prezzo che aveva al D1, mentre il calo di prezzo degli iPhone si ferma al 35.7%.

BanckMyCell prende a confronto il Galaxy S20 con i tre diversi iPhone 11

Galaxy S20 (-34.78%) v iPhone 11 (-12.84%)

Galaxy S20+ (-30.59%) v iPhone 11 Pro (-21.31%)

Galaxy S20 Ultra (-36.30%) v iPhone 11 Pro Max (-15.96%)

Tra gli Android più soggetti ad una svalutazione rapida troviamo gli smartphone della linea Pixel, con il Pixel 4 che ha perso il 40-56% del suo valore in 12 mesi.

Ovviamente a determinare il gap nel deprezzamento gioca un ruolo determinante la percezione che i consumatori hanno di ciascun brand. Secondo The Next Web, altri fattori determinanti sono la frequenza con cui vengono rilasciati aggiornamenti dai produttori, oltre che la longevità complessiva del device.