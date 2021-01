Andor: la serie su Star Wars durerà diverse stagioni

Andor, una delle serie TV su Star Wars annunciate qualche settimana fa da Disney, potrebbe durare ben più di una stagione.

Una delle tante serie TV su Star Wars annunciate da Disney durante l’Investor Day è quella su Cassian Andor, chiamata appunto Andor. I piani per lo show potrebbero riguardare ben più di una stagione, ed essere dunque diversi da quelli ad esempio per Obi-Wan Kenobi e Ahsoka, che dovrebbero essere miniserie.

È quanto emerge da una recente intervista rilasciata da Alan Tudyk, che ha interpretato il droide K-2SO in Rogue One. L’attore ha confermato che sarà della partita, ma non subito, alludendo appunto alla presenza di più stagioni:

Sarò nello show, solo che la storia che Tony Gilroy sta raccontando non coinvolge K-2SO fino a un certo punto. Non posso essere troppo specifico, ma posso dire di sicuro che non sarò nella prima stagione.

Insomma, Andor potrebbe essere una serie abbastanza longeva per Disney e prevedere diverse stagioni. Anche il numero degli episodi, dato che ne sono previsti dodici nella prima stagione, sembrano confermare che lo show si distaccherà da quello che abbiamo visto finora.

La presenza di più stagioni potrebbe anche fornire una risposta all’annosa domanda sul sequel di Solo che molti fan continuano a farsi, e anziché vedere un film, magari pensato proprio per il servizio streaming di Disney, la storia potrebbe essere ripresa proprio nella serie TV. Per il momento però si tratta solamente di ipotesi e anche abbastanza fantasiose, per cui meglio andarci coi piedi di piombo.

Andor dovrebbe debuttare su Disney+ nel 2022: cosa vi aspettate dallo show con Diego Luna?