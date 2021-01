Wonka: il protagonista potrebbe essere Tom Holland o Timothée Chalamet

Continuano ad emergere informazioni su Wonka, il film di Warner Bros e in uscita nel 2023: il protagonista potrebbe essere uno fra Tom Holland o Timothée Chalamet.

Da circa cinque anni Warner Bros sta sviluppando un film sul giovane Willy Wonka e finalmente stanno arrivando le prime anticipazioni: già nelle scorse ore, gli studios hanno annunciato la data d’uscita, prevista per il 17 Marzo 2023, ed ora cominciano a farsi strada anche i primi rumor sull’attore che potrebbe essere scelto per interpretare il protagonista e title character.

Nel 2018 alcune testate riportarono che Ryan Gosling, Donald Glover ed Ezra Miller erano tutti nella lista dei nomi che Warner avrebbe voluto per il film, ma alla fine sembra che nessuno di loro sarà della partita. Stando a quanto sta emergendo nelle ultime ore, i nomi più caldi sono due: Tom Holland e Timothée Chalamet .

Il primo ha 24 anni, mentre il secondo ne ha appena compiuti 25: si tratta di due profili simili, che cannibalizzeranno i ruoli ad Hollywood nel prossimo futuro, visto il loro talento, ed entrambi sarebbero una scelta interessante. Chalamet ad esempio potrebbe tranquillamente essere una versione più giovane del Wonka di Johnny Depp, mentre Holland anche per il talento nel cantare e ballare, potrebbe ricordare più la versione di Gene Wilder.

Vale la pena però ricordare che non esiste ancora alcuna trattativa in atto, semplicemente si tratta dei due nomi che sembrano essere in cima alle preferenze degli studios, e non è detto che alla fine venga necessariamente scelto uno dei due. Detto ciò, voi quale dei due vedreste meglio nel ruolo?

Ricordiamo che il film sarà diretto da Paul King (Paddington), sceneggiato da Simon Rich (che ovviamente si ispirerà al classico di Roald Dahl) e prodotto da David Heyman (Harry Potter).