Vodafone si scusa per i disservizi di ieri: regala 1 mese di Giga illimitati

Come abbiamo scritto ieri, nella mattinata di martedì 19 gennaio, in nord Italia, Vodafone ha avuto alcuni problemi alla rete con disservizi come assenza di segnale per il servizio mobile. L’operatore ha deciso di scusarsi regalando agli utenti coinvolti un mese di Giga illimitati.

Ricapitoliamo. Ieri, 19 gennaio, diverse le segnalazioni – già dalle prime ore del mattino – di utenti hanno riportato disservizi Vodafone come l’assenza di connessione internet o segnale scadente per la rete mobile. La maggior parte dei disservizi si sono limitati ad alcune aree del nord Italia, per la precisione Milanese, Varese e Como.

Poche ore dopo il problema è stato risolto dai tecnici di Vodafone, attorno alle ore 11.00. Ma per farsi perdonare dai clienti il colosso della telefonia ha voluto offrire un piccolo pensiero a chi ieri è stato colpito dal problema.

Ecco il messaggio inviato ieri ai clienti: