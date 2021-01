Una pallottola spuntata: Seth MacFarlane e Liam Neeson pronti al reboot?

Sembra sia stato aperto un discorso tra Seth MacFarlane e Liam Neeson su un possibile reboot di Una Pallottola Spuntata.

Quella di Una Pallottola Spuntata è forse una delle saghe parodistiche più divertenti degli anni ’90: vedeva protagonista Leslie Nielsen nei panni dell’imbranato detective Frank Drebin, ed ha lanciato la carriera dell’attore verso una seconda vita fatta di ruoli divertenti, lui che prima era stato un attore quasi esclusivamente drammatico. Affascina dunque l’idea di un possibile reboot con Seth MacFarlane e Liam Neeson.

L’idea di un ritorno della saga non è recente e addirittura nel 2013 fu annunciato da Paramount un reboot con Ed Helms nel ruolo del protagonista. Sono passati però otto anni e non se ne è più fatto niente, ma di sicuro quell’annuncio era un segnale che un progetto del genere potesse essere interessante.

Qualche giorno fa Liam Neeson, che di recente aveva detto di voler smettere di fare film action a breve, e ha parlato della possibilità di un reboot insieme all’autore dei Griffin, Seth MacFarlane, con il quale peraltro ha già lavorato, ad esempio in Un Milione di modi per morire nel West:

Sono stato contattato da Seth MacFarlane e Paramount Studios per un ritorno di Una Pallottola Spuntata. Potrebbe significare la fine della mia carriera, oppure potrebbe portarla in una direzione diversa. Onestamente non saprei.

Lo stesso MacFarlane qualche tempo fa parlò della possibilità, indicando proprio Neeson, che lui trova una persona assolutamente divertente, come protagonista. Sarebbe inoltre una mossa quasi speculare per l’attore rispetto a Leslie Nielsen, dato che come lui non ha avuto molti ruoli comici prima d’ora, e potrebbe rivelarsi una bella sorpresa.

Voi che ne pensate? Come lo vedreste un reboot della saga di Frank Drebin con questi due nomi?