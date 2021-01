Turner & Hooch: il reboot della Disney avrà McG come regista

L’imminente reboot televisivo della Disney di Turner & Hooch, amatissimo dai fan, avrà McG come produttore e regista, almeno per l’episodio pilota.

La Disney avrà finalmente McG come regista e produttore esecutivo per la loro prossima serie di Turner & Hooch, un reboot del film del 1989. McG è noto per i suoi film Charlie’s Angels, Charlie’s Angels: Full Throttle e The Babysitter di Netflix. L’originale Turner & Hooch era una commedia poliziesca che seguiva un giovane Tom Hanks nei panni del detective Turner e del suo compagno canino Hooch che cercavano di risolvere l’omicidio del precedente proprietario del cane. Il reboot includerà Josh Peck, famoso per il ruolo di Scott Turner.

Il film originale era una commedia americana del 1989 con protagonisti Tom Hanks e Beasley il cane che erano i personaggi principali. Il film è stato interpretato anche da Mare Winningham, Craig T. Nelson e Reginald VelJohnson. È stato diretto da Roger Spottiswoode e co-scritto e prodotto da Daniel Petrie Jr.

Secondo Comicbook, è stato confermato che McG dirigerà l’episodio pilota della serie, anche se la serie è stata confermata per un’intera stagione di dodici episodi. McG è noto per le sue scene ricche di azione e le trame frenetiche, che lo rendono una scelta competente agli occhi dello studio e si assicura che l’azione del film originale non si perda in questa nuova versione.

McG è un regista che offre contenuti di azione e avventura e ha già mostrato risultati promettenti durante la creazione di episodi pilota, come il lavoro che ha fatto su Shadowhunters e Arma Letale. Mentre molti fan sono titubanti su un reboot, potrebbe risultare una serie intergenerazionale che finisce per essere migliore del film. Inoltre, avere un attore come Peck in grado di offrire un lavoro sia divertente che serio fa già valere per Turner & Hooch di aver fatto una giusta scommessa.