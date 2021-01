SpaceX acquista due ex piattaforme petrolifere: diventeranno spazioporti galleggianti per Starship

SpaceX, l’azienda aerospaziale di Elon Musk, ha acquistato due vecchi impianti di perforazione petrolifera che fungeranno da spazioporti galleggianti da cui lanciare i razzi Starship.

Attualmente le due strutture sono in fase di ristrutturazione e modifiche per supportare le operazioni di lancio di Starship. SpaceX già da tempo ha accennato a nuovi siti di lancio e atterraggio galleggianti per Starship.

Queste piattaforme, lontane da centri abitati, avranno un ruolo chiave nella cadenza di lancio che SpaceX intende raggiungere con Starship, compresi i voli di rifornimento in orbita per le missioni nello spazio profondo e il trasporto da luogo all’altro sulla Terra.

Deimos, one of the oil rigs SpaceX is planning on converting into a floating Spaceport, as seen from the air today, 01-19-21. Its name has been painted on the helipad and lifeboats, so cool. @elonmusk @NASASpaceflight pic.twitter.com/y9VtwJqnFy

— Jack Beyer (@thejackbeyer) January 19, 2021